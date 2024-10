LIVE Berrettini-Rune 2-1, ATP Shanghai 2024 in DIRETTA: primi assaggi del match (Di lunedì 7 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-1 Game Rune. Scappa via il lob di rovescio di Matteo. 40-15 Perfetto il rovescio lungolinea di Berrettini. 40-0 Servizio, dritto e smash a segno per il danese. 30-0 E’ lunga la risposta di dritto dell’azzurro. 15-0 Solido smash a rimbalzo piazzato da Rune. 1-1 Game Berrettini. Con il secondo ACE Matteo tiene la battuta. 40.30 Scappa via il dritto incrociato del romano. 40-15 Arriva il primo ACE del finalista di Wimbledon 2021. 30-15 Ottimo dritto inside in dell’azzurro. 15-15 In corridoio il dritto inside out di Matteo. 15-0 Servizio vincente del romano. 1-0 Game Rune. Servizio e dritto in contropiede a bersaglio per il tennista di Gentofte. 40-0 Prima vincente dello scandinavo. 30-0 Servizio, dritto e volèe a segno per il danese. 15-0 Non passa la risposta di rovescio dell’azzurro. PRIMO SET 12:34 In corso il riscaldamento prepartita. Oasport.it - LIVE Berrettini-Rune 2-1, ATP Shanghai 2024 in DIRETTA: primi assaggi del match Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA2-1 Game. Scappa via il lob di rovescio di Matteo. 40-15 Perfetto il rovescio lungolinea di. 40-0 Servizio, dritto e smash a segno per il danese. 30-0 E’ lunga la risposta di dritto dell’azzurro. 15-0 Solido smash a rimbalzo piazzato da. 1-1 Game. Con il secondo ACE Matteo tiene la battuta. 40.30 Scappa via il dritto incrociato del romano. 40-15 Arriva il primo ACE del finalista di Wimbledon 2021. 30-15 Ottimo dritto inside in dell’azzurro. 15-15 In corridoio il dritto inside out di Matteo. 15-0 Servizio vincente del romano. 1-0 Game. Servizio e dritto in contropiede a bersaglio per il tennista di Gentofte. 40-0 Prima vincente dello scandinavo. 30-0 Servizio, dritto e volèe a segno per il danese. 15-0 Non passa la risposta di rovescio dell’azzurro. PRIMO SET 12:34 In corso il riscaldamento prepartita.

