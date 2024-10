L’allarme di Confesercenti: “Spesa famiglie ferma, negozi sempre più in difficoltà” (Di lunedì 7 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“La Spesa delle famiglie in Irpinia, come nel resto del Paese con gradazioni differenti tra i territori, è sostanzialmente ferma e per i piccoli negozi si registra un crollo delle vendite. A confermarlo sono anche i dati Istat appena usciti”. Così Giuseppe Marinelli, presidente provinciale di Confesercenti Avellino. “Il monitoraggio statistico – prosegue il dirigente dell’associazione di categoria – del secondo trimestre dell’anno delinea un netto rallentamento dei consumi e le valutazioni negative sulla dinamica della Spesa delle famiglie sono confermate purtroppo anche dai dati sulle vendite al dettaglio di agosto: per le imprese operanti su piccole superfici si evidenzia un calo medio dello 0,9%, rispetto al mese precedente, che nella nostra provincia ha raggiunto un valore quasi doppio, nonostante il traino dei saldi estivi. Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“Ladellein Irpinia, come nel resto del Paese con gradazioni differenti tra i territori, è sostanzialmentee per i piccolisi registra un crollo delle vendite. A conrlo sono anche i dati Istat appena usciti”. Così Giuseppe Marinelli, presidente provinciale diAvellino. “Il monitoraggio statistico – prosegue il dirigente dell’associazione di categoria – del secondo trimestre dell’anno delinea un netto rallentamento dei consumi e le valutazioni negative sulla dinamica delladellesono conte purtroppo anche dai dati sulle vendite al dettaglio di agosto: per le imprese operanti su piccole superfici si evidenzia un calo medio dello 0,9%, rispetto al mese precedente, che nella nostra provincia ha raggiunto un valore quasi doppio, nonostante il traino dei saldi estivi.

