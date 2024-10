La mossa di Ferragni: ecco le spese che si accollerà pur di chiudere in fretta con Fedez. Verso l’interrogatorio per il Pandorogate (Di lunedì 7 ottobre 2024) Con la chiusura dell’inchiesta per truffa aggravata, Chiara Ferragni intende arrivare presto a un accordo di separazione con il futuro ex marito Federico Lucia, in arte Fedez che, del resto ha pure lui i suoi guai con la questione delle guardie del corpo ultras. Gli ex Ferragnez puntano quindi un addio pacifico separandosi in modo consensuale Milleunadonna.it - La mossa di Ferragni: ecco le spese che si accollerà pur di chiudere in fretta con Fedez. Verso l’interrogatorio per il Pandorogate Leggi tutta la notizia su Milleunadonna.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Con la chiusura dell’inchiesta per truffa aggravata, Chiaraintende arrivare presto a un accordo di separazione con il futuro ex marito Federico Lucia, in arteche, del resto ha pure lui i suoi guai con la questione delle guardie del corpo ultras. Gli ex Ferragnez puntano quindi un addio pacifico separandosi in modo consensuale

