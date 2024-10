Agi.it - La denuncia di Libera: "In Calabria i reati sono oltre i livelli prepandemia"

(Di lunedì 7 ottobre 2024) AGI - Un report per fotografare l'andamento del contagio e della diffusione della variante "criminalità" sulla scorta degli approfondimenti cheha realizzato, studiato e analizzato nel corso dei precedenti dossier rilasciati durante il periodo pandemico. Una variante "criminalità" che non è solo mafiosa, con operatori economici che vanno a cercare i servizi della mafia per stare sul mercato e faccendieri e corrotti che fanno da ponte con le organizzazioni criminali. Una mutazione criminale, che in, non solo ha resistito al periodo pandemico ma che ha raggiuntodi pericolosità superiori al periodo pre-pandemico e che ha tutte le caratteristiche per diventare il nuovo modello delle mafie in affari, sempre più inserito nell'economia ferita dal virus.