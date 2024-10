Inter, Simone Inzaghi: "La rosa è all'altezza per competere su ogni fronte" (Di lunedì 7 ottobre 2024) “La rosa è all'altezza per competere su ogni fronte, poi abbiamo una società forte e con dirigenti capaci”. Così l'allenatore dell'Inter, Simone Inzaghi, a margine del Premo Manlio Scopigno al Coni come miglior allenatore della scorsa Serie A. “Ci sono tante squadre che si sono rinforzate e vorranno contendere all'Inter il campionato, la pressione ce l'abbiamo tutti - ha detto ancora Inzaghi -. Le prime sette giornate ci hanno dimostrato che tutte le gare sono insidiose e cercheremo di fare del nostro meglio". “Vincere è sempre difficile - ha detto ancora Inzaghi -, ma lo è ancora di più confermarsi. Noi ci stiamo attrezzando e stiamo lavorando bene”. Video girato da Pasquale Guarro Liberoquotidiano.it - Inter, Simone Inzaghi: "La rosa è all'altezza per competere su ogni fronte" Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) “Laè all'persu, poi abbiamo una società forte e con dirigenti capaci”. Così l'allenatore dell', a margine del Premo Manlio Scopigno al Coni come miglior allenatore della scorsa Serie A. “Ci sono tante squadre che si sono rinforzate e vorranno contendere all'il campionato, la pressione ce l'abbiamo tutti - ha detto ancora-. Le prime sette giornate ci hanno dimostrato che tutte le gare sono insidiose e cercheremo di fare del nostro meglio". “Vincere è sempre difficile - ha detto ancora-, ma lo è ancora di più confermarsi. Noi ci stiamo attrezzando e stiamo lavorando bene”. Video girato da Pasquale Guarro

