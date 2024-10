Insigne sferzato dall’allenatore: “È riuscito ad avere la maglia di Messi”. Il Toronto è un fallimento (Di lunedì 7 ottobre 2024) Il Toronto è ancora fuori dai playoff di Major League, per la terza stagione su tre da quando è arrivato Lorenzo Insigne. Una battuta sarcastica dell'allenatore sull'ex capitano del Napoli scatena i tifosi del club canadese: non lo vogliono vedere l'anno prossimo a Toronto. Fanpage.it - Insigne sferzato dall’allenatore: “È riuscito ad avere la maglia di Messi”. Il Toronto è un fallimento Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Ilè ancora fuori dai playoff di Major League, per la terza stagione su tre da quando è arrivato Lorenzo. Una battuta sarcastica dell'allenatore sull'ex capitano del Napoli scatena i tifosi del club canadese: non lo vogliono vedere l'anno prossimo a

