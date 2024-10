It.newsner.com - Insegnante risponde in modo geniale a frase sconcia di bimba

Leggi tutta la notizia su It.newsner.com

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Quando la signora Parks pose alla sua classe di scienze di prima media una domanda apparentemente semplice, nessuno avrebbe potuto prevedere l’esilarante equivoco che si sarebbe creato. Quello che era iniziato come un innocente quiz sul corpo umano si trasformò rapidamente in una lezione che la piccola Mary non avrebbe mai dimenticato. Se vi è mai capitato di vedere qualcuno che si mette in imbarazzo saltando alle conclusioni sbagliate, continuate a leggere per scoprire un momento da sbellicarsi dalle risate che vi renderà felici di non essere stati nei panni di Mary ShutterstockL’di scienze di prima media, la signora Parks, chiese alla sua classe: “Qualcuno sa dirmi quale parte del corpo umano aumenta fino a dieci volte le sue dimensioni quando viene stimolata?”. Nessuno rispose, così l’indicò uno studente a caso.