Carvajal subisce un infortunio shock - il ginocchio si piega al contrario : urla strazianti al Bernabeu - Dani Carvajal subisce un terribile infortunio nel finale di Real Madrid-Villarreal. Urla strazianti per il difensore spagnolo: il ginocchio si piega al contrario.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Bremer - infortunio shock : stagione già finita - La vittoria di Lipsia in Champions League, arrivata in rimonta malgrado l'inferiorità numerica (2-3 il risultato finale, per la Vecchia Signora in rete Vlahovic con una doppietta e Conceicao), ha lasciato in eredità alla Juventus brutte notizie per quanto riguarda l'infermeria. Oltre a Nico... (Today.it)

Damian Diaz subisce lo stesso terribile infortunio di Malinovskyi : la sequenza shock è identica - Continua a leggere . Nei video delle due azioni, la pazzesca identica dinamica shock. A distanza di poche ore dal terribile infortunio di Malinovskyi subito in Venezia-Genoa, dall'altra parte del mondo, in Argentina, Damian Diaz ha subito l'ennesimo dramma: in scivolata per recuperare un pallone, ... (Fanpage.it)

Infortuni shock al ginocchio: stress e alta velocità, così saltano i legamenti. Mbappé a 25 anni come Platini a 32 - Prima Rodri, poi Bremer e Carvajal. In attesa di una diagnosi precisa su Zapata. Le ultime settimane sono state contrassegnate da una serie di infortuni pesanti.. (calciomercato.com)

Balotelli al Torino, perché non è da scartare. Ansia per Duvan Zapata dopo l'uscita in barella, oggi l'esito degli esami - Il capitano del Torino, Zapata, è uscito in lacrime durante la sfida contro l'Inter: rischio serio per ginocchio e timore di uno stop: ipotesi Balotelli ... (sport.virgilio.it)

Pazzo Girona, Gazzaniga eroe: Stuani la decide al 99' - Visualizzazioni: 1 Partita folle a Montilivi dove il Girona di Mitchell ha superato per 2-1 l’Athletic Bilbao. Eroi di giornata il portiere e il bomber della squadra. Nonostante le perdite e l’avvio n ... (calciostyle.it)