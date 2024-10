Imam Roma con il Papa in preghiera Pace

Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it

(Di lunedì 7 ottobre 2024) 19.18 L'Nader Akkad della Grande moschea disi associa alla giornata die digiuno promossa per oggi daFrancesco. "In occasione del primo anniversario dell'inaccettabile e vile attacco contro Israele, nonché della conseguente escalation di violenza che ha causato la distruzione e la perdita di migliaia di vite umane, ci uniamo all'appello di Sua Santità per implorare la",dice l'."Preghiamo per un immediato cessate il fuoco e per la ricerca die fraternità mediante la diplomazia".