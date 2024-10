Sport.quotidiano.net - Il programma del Pisa Sporting Club durante la sosta

(Di lunedì 7 ottobre 2024), 7 ottobre 2024 - Secondastagionale per il campionato di Serie B che nel prossimo weekend osserverà un turno di riposo per lasciare spazio agli impegni delle varie Nazionali. Gli allenamenti - Lo staff tecnico nerazzurro ha così deciso di concedere qualche giorno di riposo in più al gruppo squadra che tornerà ad allenarsi nella giornata di mercoledì; da lì in poi i nerazzurri effettueranno una doppia seduta il giorno seguente (giovedì) e quindi una singola seduta di allenamento quotidiana fino a sabato (compreso). Le nazionali - Ci sarà ancora una volta un po’ di nerazzurro nella lunga finestra internazionale che si guadagnerà la scena nelle prossime due settimane.