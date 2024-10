Il canile compie 20 anni: grazie a lui quasi 6mila amici a quattro zampe hanno trovato casa (Di lunedì 7 ottobre 2024) Grande festa al Rifugio San Francesco per i 21 anni di attività del canile di Presina, un’importante realtà che in due decenni ha accolto quasi 6.000 cani di cui il 90% hanno trovato una nuova adozione.canileLa struttura è gestita dalla Lega Nazionale per la difesa del cane-Alta Padovana Padovaoggi.it - Il canile compie 20 anni: grazie a lui quasi 6mila amici a quattro zampe hanno trovato casa Leggi tutta la notizia su Padovaoggi.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Grande festa al Rifugio San Francesco per i 21di attività deldi Presina, un’importante realtà che in due decenni ha accolto6.000 cani di cui il 90%una nuova adozione.La struttura è gestita dalla Lega Nazionale per la difesa del cane-Alta Padovana

