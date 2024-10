I pavoni, i problemi in casa e la furia di Mohamed: i retroscena dell'omicidio di Letizia Girolami (Di lunedì 7 ottobre 2024) Avrebbe raccolto da terra un grosso pezzo di legno, trovato in quell'ampia area verde da 5mila metri quadri davanti a casa, limitrofa ai boschi. Impugnando il bastone, guardando in faccia la vittima, l'avrebbe colpita con violenza. Più e più volte. Sulla fronte, sul volto. E' stata uccisa così, a Arezzonotizie.it - I pavoni, i problemi in casa e la furia di Mohamed: i retroscena dell'omicidio di Letizia Girolami Leggi tutta la notizia su Arezzonotizie.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Avrebbe raccolto da terra un grosso pezzo di legno, trovato in quell'ampia area verde da 5mila metri quadri davanti a, limitrofa ai boschi. Impugnando il bastone, guardando in faccia la vittima, l'avrebbe colpita con violenza. Più e più volte. Sulla fronte, sul volto. E' stata uccisa così, a

Omicidio a Foiano della Chiana: arrestato 37enne originario del Pakistan - Si attende ora di fare piena luce sul contesto in cui è avvenuto il delitto della donna che oltre al suo lavoro di psicoterapeuta, aveva una inclinazione per la spiritualità sciamanica e amava la ... (www3.saturnonotizie.it)

A2 F - Pallacanestro Umbertide espugna Vicenza al debutto - Inizia con una vittoria fuori casa la stagione di Umbertide. Pur priva di Kasapi, la formazione di Staccini è maggior lucida nel finale e batte di misura Vicenza. Vicenza: ... (pianetabasket.com)

Techfind A2 Gir. B - Trieste, Ancona e Mantova in casa, Umbertide a Vicenza - Bene anche Pierdicca (15) e Streri (14) per le biancorosse. Passa in casa anche il San Giorgio MantovAgricoltura, 59-53 in una gara molto serrata contro l'ARAN Cucine Panthers Roseto. Vittoria col ... (pianetabasket.com)