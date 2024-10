Superguidatv.it - Grande Fratello 2024, Helena Prestes contro Lorenzo: “sei un bugiardo, giochi con i sentimenti” | Video Mediaset

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Alattaccadopo le rivelazioni su Shaila Gatta. La ex naufraga de L’Isola dei Famosi è rimasta molto delusa dal comportamento diche prima si è avvicinato a lei per poi rivelare di essere attratto ed interessato a Shaila Gatta.: “sei uncon i” Una conversazione notturna tra Shaila Gatta, Yulia e le ragazze di Non è la Rai accendono una nuova discussione tra la ex velina di Striscia La Notizia e Javier. «Non voglio ancora correre dietro ad una persona che non sa che cosa vuole, evidentemente non era il caso di di farlo»– dice Javier che ha ascoltato Shaila ammettere di essere attratta da. Poco dopoviene invitato a raggiungere Shaila nella casa per un confronto diretto. «A me piaci dal primo giorno.