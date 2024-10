Furti nella notte, arrestati due uomini (Di lunedì 7 ottobre 2024) Prato, 7 ottobre – Doppio intervento della polizia di Prato a seguito di due Furti avvenuti nella notte. Il primo intervento è stato il 1 ottobre attorno all’una di notte quando un uomo, italiano di ventisei anni, è stato visto scavalcare la recinzione di un’abitazione in via delle Segherie. La volante della polizia stava già pattugliando la zona dopo precedenti episodi di Furti negli appartamenti nella stessa area, quindi è potuta intervenire immediatamente dopo che è stata segnalata la presenza dell’uomo che si aggirava con fare sospetto fra le auto parcheggiate, dove ha tentato di nascondersi per evitare di essere fermato dalla polizia. Una volta fermato l’uomo, la polizia l’ha perquisito e gli ha sequestrato vari oggetti tra cui un tirapugni, della marijuana e un cacciavite utilizzato per tentare di entrare nella casa. Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Prato, 7 ottobre – Doppio intervento della polizia di Prato a seguito di dueavvenuti. Il primo intervento è stato il 1 ottobre attorno all’una diquando un uomo, italiano di ventisei anni, è stato visto scavalcare la recinzione di un’abitazione in via delle Segherie. La volante della polizia stava già pattugliando la zona dopo precedenti episodi dinegli appartamentistessa area, quindi è potuta intervenire immediatamente dopo che è stata segnalata la presenza dell’uomo che si aggirava con fare sospetto fra le auto parcheggiate, dove ha tentato di nascondersi per evitare di essere fermato dalla polizia. Una volta fermato l’uomo, la polizia l’ha perquisito e gli ha sequestrato vari oggetti tra cui un tirapugni, della marijuana e un cacciavite utilizzato per tentare di entrarecasa.

Lanazione.it - Furti nella notte, arrestati due uomini

