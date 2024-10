Forza Nuova parla Balboni | Autogol della sinistra così gli ha dato visibilità

(Di lunedì 7 ottobre 2024) "Anche se effimera,alla fine ha ottenuto una sproporzionatamediatica per la inaugurazionepropria sede di Ferrara". Il senatore di Fd’I Albertocommenta gli eventigiornata di sabato, scanditi da un lato dall’inaugurazionesede del gruppo di estrema destra in via Boldrini e dall’altro dal presidio che ha visto centinaia di persone riunirsi in galleria Matteotti per dire no al chi inneggia al fascismo. "Un evento questo – puntualizza– svoltosi alla presenza di appena una trentina di partecipanti provenienti da mezza Italia, che se non fosse stato a causa del clamore sollevato dalla mobilitazione di una infinità di sigle antifasciste, avrebbe avuto lo spazio di un trafiletto di cronaca, ossia quanto spetterebbe a un partito che, per merito dei ferraresi, vale al massimo lo 0,1%. (Ilrestodelcarlino.it)