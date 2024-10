Anteprima24.it - Ex UCCP, San Giorgio Protagonista: “Dall’amministrazione Ricci solo promesse non mantenute”

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“Questione ex-: un problema dimenticato?certamente sì”, esordiscono così i consiglieri comunali di San, Maurizio Bocchino, Antonella Rinaldi e Giancarlo Bruno. “Ci risulta – sottolineano i consiglieri – che nessuna interlocuzione in merito sia stata effettuata da quando è pervenuta al Prefetto di Benevento la richiesta dell’apertura di un tavolo istituzionale per la risoluzione della problematica. Dopo la promessa scritta – e non mantenuta – sulla pagina Facebook ufficiale del Comune in cui il sindacoassicurava che il centro ex-non avrebbe ridotto l’orario di servizio, la realtà è ben diversa. Dal 1 Luglio non è più attivo il servizio h12 ed, inoltre, il centro è chiuso di sabato”.