Elezioni regionali, si prova a ricostruire il campo largo. Croatti (M5S): "Noi supportiamo de Pascale" (Di lunedì 7 ottobre 2024) Rimane in vita l'ipotesi del campo largo in Emilia-Romagna. Nonostante la crisi causata dalla presa di posizione del leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, che ha detto di non voler partecipare a coalizioni insieme a Italia Viva, all'interno del centrosinistra regionale sembra esserci

Ravennatoday.it - Elezioni regionali, si prova a ricostruire il campo largo. Croatti (M5S): "Noi supportiamo de Pascale"

