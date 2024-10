David Barnea, l’uomo chiave del Mossad tra guerra e diplomazia (Di lunedì 7 ottobre 2024) David Barnea compirà 60 anni il prossimo 29 marzo. Dal giugno 2021 è il direttore del Mossad, dopo 25 anni di servizio nell’agenzia d’intelligence israeliana. La sua esperienza in human intelligence e signals intelligence è stata fondamentale per la sua più recente missione: colpire gli avversari di Israele in Libano e in Iran. Dopo l’addestramento, Barnea è entrato nella Tzomet, la divisione dell’agenzia di spionaggio responsabile della localizzazione, del reclutamento e della gestione degli agenti e lì ha trascorso tutta la sua carriera (fino a dirigerla), a parte un periodo di due anni come vice capo della Keshet, la divisione signals intelligence, responsabile di sorveglianza, irruzioni, intercettazioni e sabotaggi in territori ostili e non. Nella Tzomet – come raccontavamo su queste pagine – ha avuto a che fare con l’Iran e il suo proxy libanese Hezbollah. Formiche.net - David Barnea, l’uomo chiave del Mossad tra guerra e diplomazia Leggi tutta la notizia su Formiche.net (Di lunedì 7 ottobre 2024)compirà 60 anni il prossimo 29 marzo. Dal giugno 2021 è il direttore del, dopo 25 anni di servizio nell’agenzia d’intelligence israeliana. La sua esperienza in human intelligence e signals intelligence è stata fondamentale per la sua più recente missione: colpire gli avversari di Israele in Libano e in Iran. Dopo l’addestramento,è entrato nella Tzomet, la divisione dell’agenzia di spionaggio responsabile della localizzazione, del reclutamento e della gestione degli agenti e lì ha trascorso tutta la sua carriera (fino a dirigerla), a parte un periodo di due anni come vice capo della Keshet, la divisione signals intelligence, responsabile di sorveglianza, irruzioni, intercettazioni e sabotaggi in territori ostili e non. Nella Tzomet – come raccontavamo su queste pagine – ha avuto a che fare con l’Iran e il suo proxy libanese Hezbollah.

