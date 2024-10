Dà fuoco alla moglie in auto e poi la ferisce mortalmente a mani nude: la donna prima del decesso ha raccontato tutto alla figlia e alla polizia (Di lunedì 7 ottobre 2024) Avrebbe dato fuoco all’auto su cui si trovava la moglie e poi, quando la donna ricoperta di ustioni è riuscita a uscire dalla vettura in fiamme, l’ha raggiunta e bloccata ferendola mrtalmente a mani nude. Il fatto è avvenuto la notte del 6 ottobre scorso in agro di Gravina in Puglia . L’uomo fermato, che ha precedenti per delitti contro il patrimonio e la persona, si chiama Giuseppe Lacarpia Feedpress.me - Dà fuoco alla moglie in auto e poi la ferisce mortalmente a mani nude: la donna prima del decesso ha raccontato tutto alla figlia e alla polizia Leggi tutta la notizia su Feedpress.me (Di lunedì 7 ottobre 2024) Avrebbe datoall’su cui si trovava lae poi, quando laricoperta di ustioni è riuscita a uscire dvettura in fiamme, l’ha raggiunta e bloccata ferendola mrtalmente a. Il fatto è avvenuto la notte del 6 ottobre scorso in agro di Gravina in Puglia . L’uomo fermato, che ha precedenti per delitti contro il patrimonio e la persona, si chiama Giuseppe Lacarpia

Orrore a Bari - pregiudicato dà fuoco alla moglie in strada e poi la uccide a mani nude - Gli agenti della Squadra mobile di Bari e del commissariato di Gravina, sotto il coordinamento della procura, hanno subito eseguito il fermo, portando l'indagato nel carcere di Bari. . L'uomo, con precedenti per reati contro la persona e contro il patrimonio, dovrà ora rispondere di omicidio ... (Agi.it)

Dà fuoco alla moglie in auto e poi la uccide a mani nude - E ha così provocato fratture allo sterno e alle costole determinando la compressione del cuore e la successiva morte che è avvenuta in ospedale. Il fatto è avvenuto la notte del 6 ottobre scorso in agro di Gravina in Puglia. La donna, che aveva 60, era ricoverata in ospedale e prima di morire è ... (Quotidiano.net)

Marito dà fuoco alla moglie in auto e poi la uccide a mani nude : prima di morire è riuscita a raccontare l'accaduto alla figlia - Avrebbe dato fuoco all'auto su cui si trovava la moglie e poi, quando la donna ricoperta di ustioni è riuscita a uscire dalla vettura in fiamme, l'ha raggiunta e bloccata e uccisa a... (Leggo.it)