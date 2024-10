Quotidiano.net - Cybercriminalità, l’Italia quinta al mondo per furti di email e password

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Roma, 7 ottobre 2024 – In tutto ilsi registra un incremento degli attacchi dei cybercriminali, conche non è da meno. Hacker's hands using laptop computer to code program. Focus on keyboard Il Bel Paese, infatti, viene collocato inposizione nella classifica mondiale per furto di e-mail eonline, al settimo posto nella graduatoria globale relativa al numero di indirizzi e-mail compromessi e al diciottesimo per ciò che attiene i dati frodati delle carte di credito in circolazione. Questi dati sono stati forniti dall’Osservatorio Cyber di CRIF che mostra, in maniera abbastanza netta, come in Italia la minaccia dei criminali cyber sia quanto mai una realtà.