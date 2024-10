Concessioni cimiteriali a Catona, Marcianò: "Perché da anni sono ferme senza risposte ai cittadini?" (Di lunedì 7 ottobre 2024) Michele Marcianò, componente del comitato provinciale della Lega, riporta all'attenzione le Concessioni cimiteriali al camposanto di Catona. "Perché sono ferme, qual è il problema?", scrive in una nota facendo suoi gli interrogativi dei cittadini e chiedendo lumi all'amministrazione comunale Reggiotoday.it - Concessioni cimiteriali a Catona, Marcianò: "Perché da anni sono ferme senza risposte ai cittadini?" Leggi tutta la notizia su Reggiotoday.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Michele, componente del comitato provinciale della Lega, riporta all'attenzione leal camposanto di. ", qual è il problema?", scrive in una nota facendo suoi gli interrogativi deie chiedendo lumi all'amministrazione comunale

