Commenti denigratori sul mare di Rimini via social, due decreti penali di condanna. "Chi sbaglia paga" (Di lunedì 7 ottobre 2024) Federalberghi Rimini assistita dal suo legale, avvocato Maurizio Ghinelli, nell’agosto del 2023 aveva proposto presso la procura di Rimini una querela per il reato di diffamazione aggravata a mezzo social network nei confronti di due società che gestiscono pagine di Facebook. I gestori delle Riminitoday.it - Commenti denigratori sul mare di Rimini via social, due decreti penali di condanna. "Chi sbaglia paga" Leggi tutta la notizia su Riminitoday.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Federalberghiassistita dal suo legale, avvocato Maurizio Ghinelli, nell’agosto del 2023 aveva proposto presso la procura diuna querela per il reato di diffamazione aggravata a mezzonetwork nei confronti di due società che gestiscono pagine di Facebook. I gestori delle

La mascotte di Italia ’90 piange per Schillaci : la vignetta di Sergio Criminisi commuove il popolo social - Chi c’era per Italia ’90 non può non ricordare la mascotte, il simbolo di quel Mondiale che rese Toto Schillaci un mito. Si chiamava “Ciao” e il vignettista agrigentino Sergio Criminisi l’ha riprodotta in una sua vignetta commemorativa per celebrare il leggendario calciatore palermitano... (Agrigentonotizie.it)

Rimini. Inaugurazione della nuova palestra del Liceo Linguistico ed Economico Sociale - spazio di crescita e di futuro - A questo proposito, desidero esprimere il mio sincero ringraziamento ai dirigenti scolastici, al personale docente e al consigliere Zamagni, il cui lavoro è stato fondamentale per trasformare questa iniziativa in realtà”, conclude il presidente Sadegholvaad. . Il plesso, in questa nuova veste, ... (Laprimapagina.it)

Meeting di Rimini - Lorenzo Fronteddu di JTI Italia : “La certezza del quadro normativo e fiscale stimolo per gli investimenti delle imprese nel sociale” - . Ecco quindi che il tema della fiscalità diventa centrale non soltanto per attrarre gli investimenti economici delle aziende all'interno del Paese, ma anche come volano per generare opere buone e investimenti sul sociale”. E le aziende, sempre più spesso, scelgono di investire anche sul ... (Liberoquotidiano.it)