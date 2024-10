Liberoquotidiano.it - Bonetti: "Bene 'Women on Board', agire per promozione donne in cda"

Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Roma, 7 ott. (Adnkronos/Labitalia) - "Sono onorata che Manageritalia e Federmanager abbiano scelto di dare avvio quest'anno dalla Camera dei Deputati a un percorso importante di formazione al femminile per promuovere la presenza dinei cda e nei livelli esecutivi delle aziende. L'alleanza mondo privato delle imprese e mondo istituzionale ha segnato un percorso virtuoso ed efficace del nostro Paese, a partire dalla legge Golfo Mosca che ha introdotto per la prima volta le quote per lenel cda fino ad arrivare alla certificazione per la parità di genere dentro alle azioni del Governo Draghi e promossa all'interno del Pnrr".