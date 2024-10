Bergomi: "L'Inter vince ma non controlla come lo scorso anno. Frattesi non è Barella" (Di lunedì 7 ottobre 2024) Bergomi Inter. L'Inter vince ma non convince. Si potrebbe riassumere così il pensiero di gran parte dell'opinione pubblica dopo che l'Inter ha vinto per 3 reti a 2 contro il Torino, che però era Ilnerazzurro.it - Bergomi: "L'Inter vince ma non controlla come lo scorso anno. Frattesi non è Barella" Leggi tutta la notizia su Ilnerazzurro.it (Di lunedì 7 ottobre 2024). L'ma non con. Si potrebbe riassumere così il pensiero di gran parte dell'opinione pubblica dopo che l'ha vinto per 3 reti a 2 contro il Torino, che però era

Bergomi SICURO : «I difensori dell’Inter sono bravi - ma non saranno MAI al livello di Bremer. Vedo QUESTA difficoltà» - Le parole di Beppe Bergomi, ex capitano dell’Inter, sul confronto tra i difensori nerazzurri e Gleison Bremer della Juventus Beppe Bergomi ha parlato a Sky Calcio Club del confronto tra i difensori dell’Inter e Gleison Bremer della Juventus. IL MOTIVO DEI TANTI GOL SUBITI – «Col Torino si sono ... (Calcionews24.com)

Bergomi : «Inter stanca e non pronta. Un problema in campo» - it 2014-2024 - Tutti i diritti riservati . Stanno faticando adesso, la nazionale ha inciso. La squadra è stanca e fisicamente non è pronta. C’è chi ha fatto meno vacanze, ha l’età media più alta del campionato. Beppe Bergomi si esprime a riguardo e fa notare una cosa su Tutti Convocati. Beppe ... (Inter-news.it)

Bergomi : «Arnautovic importantissimo per l’Inter. Un generoso» - L’Inter ad inizio secondo tempo prendeva solo contropiedi perché continuava a sbattere» Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale ... (Inter-news.it)