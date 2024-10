Aumentano le aggressioni al personale sanitario, Cisl Padova chiede più sicurezza (Di lunedì 7 ottobre 2024) La Cisl ha inviato una lettera alle aziende sanitarie di Padova per denunciare la crescente e preoccupante situazione delle aggressioni subite dal personale sanitario, che opera quotidianamente nei Pronti Soccorso, in primis, ma che coinvolge trasversalmente anche tutti i reparti e i servizi Leggi tutta la notizia su Padovaoggi.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Laha inviato una lettera alle aziende sanitarie diper denunciare la crescente e preoccupante situazione dellesubite dal, che opera quotidianamente nei Pronti Soccorso, in primis, ma che coinvolge trasversalmente anche tutti i reparti e i servizi

Padovaoggi.it - Aumentano le aggressioni al personale sanitario, Cisl Padova chiede più sicurezza

Prevenzione delle aggressioni a personale sanitario, incontro nella sede Asl - BRINDISI - Le misure idonee a ridurre il rischio delle aggressioni agli operatori sanitari sono state al centro di un incontro che si è tenuto questa mattina nella sede della direzione generale. Erano presenti, tra gli altri, il direttore generale Maurizio De Nuccio, il direttore sanitario... (Leggi la notizia)

Aggressioni a medici e personale sanitario, arresto in flagranza differita, carcere e multe fino a 10mila euro: cosa prevede il nuovo decreto - Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto-legge 1 ottobre 2024, n. 137, il governo italiano ha introdotto un provvedimento volto a contrastare le Aggressioni nei confronti del personale... (Leggi la notizia)

Sanità, Schillaci: “Non c’è impunità per le aggressioni contro il personale sociosanitario” - Il ministro ha dichiarato che le risorse richieste per il settore sanitario vanno oltre gli 1,3 miliardi di euro, da spendere anche in assunzioni e indennità L'articolo Sanità, Schillaci: “Non c’è impunità per le aggressioni contro il personale sociosanitario” proviene da Il Difforme. . (Leggi la notizia)