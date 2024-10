Arezzo, donna trovata morta: fermato l’ex fidanzato della figlia (Di lunedì 7 ottobre 2024) Svolta nelle indagini per la morte di Letizia Girolami, psicoterapeuta di 72 anni, trovata senza vita nella notte tra il 5 ed il 6 ottobre 2024, in un campo a Foiano della Chiana in provincia di Arezzo L'articolo Arezzo, donna trovata morta: fermato l’ex fidanzato della figlia proviene da Firenze Post. .com - Arezzo, donna trovata morta: fermato l’ex fidanzato della figlia Leggi tutta la notizia su .com (Di lunedì 7 ottobre 2024) Svolta nelle indagini per la morte di Letizia Girolami, psicoterapeuta di 72 anni,senza vita nella notte tra il 5 ed il 6 ottobre 2024, in un campo a FoianoChiana in provincia diL'articoloproviene da Firenze Post.

Arezzo - psicoterapeuta trovata morta : fermato pakistano - Fermato nella notte per la morte di Letizia Girolami, trovata senza vita a Foiano della Chiana, un 38enne pachistano, ex fidanzato della figlia della donna. (Imolaoggi.it)

Arezzo - 72enne trovata morta a Foiano della Chiana : fermato ex compagno della figlia - È stata la ragazza a chiamare il Nue 112 e a far scattare le ricerche condotte dai vigili del fuoco. Letizia Girolami nella serata di sabato non era rientrata a casa per la cena e il marito, suo coetaneo, di origini canadesi, ha avvisato la figlia che si trova in Spagna. Il fermato sarebbe l’ex ... (Lapresse.it)

Arezzo - donna trovata morta in un campo : fermato l'ex fidanzato della figlia - Le indagini sono partite dopo il ritrovamento del cadavere intorno all'una della notte tra sabato e domenica. . Sono proseguite per tutta la notte le indagini e ci sarebbe una persona fermata per la morte di Letizia Girolami, 72 anni, trovata senza vita in un campo a Foiano della Chiana (Arezzo) ... (Tg24.sky.it)

Morte di Letizia Girolami: fermato l’ex fidanzato della figlia - Morte di Letizia Girolami: fermato l'ex fidanzato della figlia. Il corpo senza vita della 72enne romana è stato ritrovato nell'Aretino, a ... (linserto.it)

Arezzo, 72enne trovata morta a Foiano della Chiana: fermato ex compagno della figlia - È un 38enne l'uomo che nella notte, nel comune di Foiano della Chiana (Arezzo), è stato sottoposto a fermo d'indiziato di delitto per l'omicidio di Letizia ... (lapresse.it)

Letizia Girolami trovata morta in un campo, fermato l'ex fidanzato della figlia: il femminicidio «a causa di tensioni in famiglia» - Fermato nella notte per la morte di Letizia Girolami, 72 anni, trovata senza vita in un campo a Foiano della Chiana (Arezzo), un 38enne di origini pachistane, ex fidanzato della figlia della ... (leggo.it)