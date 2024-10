Anniversario del 7 ottobre, Meloni: «Israele si difenda ma rispetti il diritto internazionale» (Di lunedì 7 ottobre 2024) «In questa giornata, ribadiamo il legittimo diritto di Israele a difendersi e a vivere in sicurezza nei propri confini, ma anche la necessità che questo sia esercitato nel rispetto del diritto internazionale umanitario». Lo scrive la premier Giorgia Meloni in una nota in occasione del primo Anniversario della strage di Hamas del 7 ottobre. «Non possiamo restare insensibili davanti all’enorme tributo di vittime civili innocenti a Gaza, vittime due volte: prima del cinismo di Hamas, che le utilizza come scudi umani, e poi delle operazioni militari israeliane». In seguito all’attacco del 7 ottobre, in cui morirono circa 1.200 persone e 250 furono rapite e portate a Gaza, Israele ha invaso la Striscia di Gaza, e in dodici mesi di bombardamenti e combattimenti, più di 41 mila persone sono state uccise. Lettera43.it - Anniversario del 7 ottobre, Meloni: «Israele si difenda ma rispetti il diritto internazionale» Leggi tutta la notizia su Lettera43.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) «In questa giornata, ribadiamo il legittimodia difendersi e a vivere in sicurezza nei propri confini, ma anche la necessità che questo sia esercitato nel rispetto delumanitario». Lo scrive la premier Giorgiain una nota in occasione del primodella strage di Hamas del 7. «Non possiamo restare insensibili davanti all’enorme tributo di vittime civili innocenti a Gaza, vittime due volte: prima del cinismo di Hamas, che le utilizza come scudi umani, e poi delle operazioni militari israeliane». In seguito all’attacco del 7, in cui morirono circa 1.200 persone e 250 furono rapite e portate a Gaza,ha invaso la Striscia di Gaza, e in dodici mesi di bombardamenti e combattimenti, più di 41 mila persone sono state uccise.

