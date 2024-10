Alunno con disabilità scrive biglietto alla docente di sostegno costretta a lasciare la scuola: “Un biennio ricco di esperienze, fiero di averti conosciuto” (Di lunedì 7 ottobre 2024) "Cara prof., è stato bellissimo questo biennio ricco di esperienze. Spero ci potremmo rivedere nel triennio". Un biglietto color lilla, scritto con lettere maiuscole da uno studente di 16 anni affetto da spettro autistico, racchiude la delusione per un addio imposto dal precariato. L'articolo Alunno con disabilità scrive biglietto alla docente di sostegno costretta a lasciare la scuola: “Un biennio ricco di esperienze, fiero di averti conosciuto” . Leggi tutta la notizia su Orizzontescuola.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) "Cara prof., è stato bellissimo questodi. Spero ci potremmo rivedere nel triennio". Uncolor lilla, scritto con lettere maiuscole da uno studente di 16 anni affetto da spettro autistico, racchiude la delusione per un addio imposto dal precariato. L'articolocondila: “Undidi” .

