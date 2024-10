Al via i lavori per la nuova rotatoria all’incrocio tra Statale 16 e viale Abruzzi: come cambia la viabilità (Di lunedì 7 ottobre 2024) Lunedì 14 ottobre prenderanno il via i lavori per la realizzazione della nuova rotatoria all’incrocio tra via Circonvallazione (Statale 16) e viale Abruzzi. Questo intervento sostituirà l’attuale impianto semaforico di viale Abruzzi, un’area critica per la viabilità che in passato ha registrato Riminitoday.it - Al via i lavori per la nuova rotatoria all’incrocio tra Statale 16 e viale Abruzzi: come cambia la viabilità Leggi tutta la notizia su Riminitoday.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Lunedì 14 ottobre prenderanno il via iper la realizzazione dellatra via Circonvallazione (16) e. Questo intervento sostituirà l’attuale impianto semaforico di, un’area critica per lache in passato ha registrato

