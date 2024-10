Anteprima24.it - A Buonalbergo arriva il nuovo Comandante della Municipale: rinforzo da Benevento

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoSabatino Cimino, 35enne nato ama originario di Paduli, è ilPoliziadi. Oggi l’insediamento a seguitonomina formale firmata dal sindaco Michele Gambarota. Nel paese sannita la situazione era diventata quasi insostenibile a seguitopesante carenza di poliziotti municipali e soprattutto non c’era ilda circa un anno: è stato quindi necessario provvedere a rinforzare gli organici. In sostanza ora asono due i caschi bianchi in servizio, compreso il. I due però sono in servizio anche al Comune di: entrambi infatti non lasceranno l’incarico nel capoluogo. L'articolo Aildaproviene da Anteprima24.it.