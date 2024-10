WTA Pechino 2024, Sara Errani e Jasmine Paolini trionfano in doppio! (Di domenica 6 ottobre 2024) Sara Errani e Jasmine Paolini scrivono un altro capitolo di una stagione straordinaria e conquistano il titolo in doppio ai China Open 2024 di tennis, andati in scena a Pechino: le campionesse olimpiche piegano con un duplice 6-4, maturato in un’ora e mezza di gioco, la taiwanese Hao-Ching Chan e la russa Veronika Kudermetova. Nel primo set le azzurre partono forte, vincendo otto dei primi nove punti giocati, andando rapidamente sul 2-0. Nei due game successivi, però, il deciding point sorride alle avversarie, che centrano il 2-2. Si prosegue seguendo i turni in battuta, nonostante entrambe le coppie si ritrovino in un’occasione sul 30-40 in risposta: le azzurre si salvano nel settimo gioco e poi non sfruttano l’opportunità nell’ottavo. (Di domenica 6 ottobre 2024)scrivono un altro capitolo di una stagione straordinaria e conquistano il titolo inai China Opendi tennis, andati in scena a: le campionesse olimpiche piegano con un duplice 6-4, maturato in un’ora e mezza di gioco, la taiwanese Hao-Ching Chan e la russa Veronika Kudermetova. Nel primo set le azzurre partono forte, vincendo otto dei primi nove punti giocati, andando rapidamente sul 2-0. Nei due game successivi, però, il deciding point sorride alle avversarie, che centrano il 2-2. Si prosegue seguendo i turni in battuta, nonostante entrambe le coppie si ritrovino in un’occasione sul 30-40 in risposta: le azzurre si salvano nel settimo gioco e poi non sfruttano l’opportunità nell’ottavo. (Oasport)

