Viabilità Roma Regione Lazio del 06-10-2024 ore 19 | 00

Viabilità Roma Regione Lazio del 06-10-2024 ore 18:30 - DA ARIANNA CAROCCI E ASTRAL INFOMOBILITA’ È TUTTO, AL PROSSIMO APPUNTAMENTO Servizio fornito da Astral. 20 ARIANNA CAROCCI UN SALUTO E BUONA DOMENICA DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio APRIAMO CON LA Roma FIUMICINO, PER UN INCIDENTE CI SONO INCOLONNAMENTI TRA LA COLOMBO E VIA ... (Romadailynews)
Viabilità Roma Regione Lazio del 06-10-2024 ore 17:30 - 20 ARIANNA CAROCCI UN SALUTO E BUONA DOMENICA DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SUL GRANDE RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA UN INCIDENTE CAUSA CODE TRA CASILINA E APPIA SEMPRE IN INTERNA TRAFFICO RALLENTATO TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA; IN ESTERNA PER TRAFFICO INTENSO ... (Romadailynews)
Viabilità Roma Regione Lazio del 06-10-2024 ore 16:30 - 20 ARIANNA CAROCCI UN SALUTO E BUONA DOMENICA DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SUL GRANDE RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA TRAFFICO RALLENTATO TRA CASILINA E TUSCOLANA, IN ESTERNA LA CIRCOLazioNE RISULTA SCORREVOLE SULL’APPIA RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI FRATTOCCHIE E ... (Romadailynews)Video di Tendenza