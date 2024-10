Un trattamento per gli ulivi affetti da Xylella: uno studio punta sulla resilienza (Di domenica 6 ottobre 2024) Uno studio scientifico pubblicato sulla rivista Agronomy offre una speranza per gli ulivi affetti da Xylella. Il ricercatore Giovanni Luigi Bruno (del dipartimento di Scienze del Suolo, della pianta e degli alimenti dell'Università di Bari) ha condotto una ricerca sul campo, focalizzata (Di domenica 6 ottobre 2024) Unoscientifico pubblicatorivista Agronomy offre una speranza per glida. Il ricercatore Giovanni Luigi Bruno (del dipartimento di Scienze del Suolo, della pianta e degli alimenti dell'Università di Bari) ha condotto una ricerca sul campo, focalizzata (Brindisireport)

Un trattamento per gli ulivi affetti da Xylella: uno studio punta sulla resilienza - Condotto dal ricercatore dell'Università di Bari Giovanni Luigi Bruno, è stato pubblicato sulla rivista scientifica Agronomy. L'utilizzo del prodotto NuovOlivo di Luigi Botrugno, coniugato a buone pra ...(brindisireport)

Myrta Merlino, il mini dress asimmetrico per la festa in famiglia - Al compleanno di Marco Tardelli, una piccola festa in famiglia, Myrta Merlino ha indossato un abito nero asimmetrico, una prova di eleganza per la conduttrice.(dilei)