Troppe auto in centro | Parcheggi più cari e zone 30 per diminuirle

(Di domenica 6 ottobre 2024) Pesaro con altre strade "zona 30"? Potrebbe darsi. Il sindaco di Pesaro Andrea Biancani, infatti, è stato ospite per la prima volta alla sesta edizione del Festival delle Città di Roma organizzato da Ali, la lega dellenomie Locali, dove ha avuto modo di confrontarsi con il sindaco di Bologna Matteo Lepore (con il 30 all’ora, ha fatto registrare un calo degli incidenti totali del 16,6%) e altri sindaci d’Italia, sulla tematica della mobilità sostenibile: "In questi anni abbiamo promosso il progetto della Bicipolitana, ossia la rete di piste ciclabili che collegano l’intera città (e anche alcuneperiferiche) che oggi viene presa come esempio in tutto il Paese e rappresenta una scelta sulla viabilità sostenibile che punta a diminuire l’utilizzo dellemobili in città. (Ilrestodelcarlino)