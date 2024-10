Tragico incidente nel Trapanese: morto un motociclista di 25 anni (Di domenica 6 ottobre 2024) Partanna, in provincia di Trapani, è stata teatro di un drammatico incidente stradale che ha spezzato la vita di un giovane motociclista. È avvenuto ieri sera (5 ottobre) intorno alle 20.30 lungo la via Castelvetrano, quando una motocicletta con a bordo due giovani è improvvisamente uscita di strada. A perdere la vita è stato Calogero Ingoglia ( nella foto ), 25 anni, residente a Partanna , che (Di domenica 6 ottobre 2024) Partanna, in provincia di Trapani, è stata teatro di un drammaticostradale che ha spezzato la vita di un giovane. È avvenuto ieri sera (5 ottobre) intorno alle 20.30 lungo la via Castelvetrano, quando una motocicletta con a bordo due giovani è improvvisamente uscita di strada. A perdere la vita è stato Calogero Ingoglia ( nella foto ), 25, residente a Partanna , che (Feedpress.me)

