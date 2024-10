Tiro a segno, ai cnu brillano Mainetti, Riccardi, Pedretti e Frassineti. Suppini e la sua carabina regalano un oro al Cus Bologna (Di domenica 6 ottobre 2024) Il Cus Bologna torna dalla trasferta di Caserta pieno di medaglie. In Campania i tricolori universitari di Tiro a segno e l’Alma Mater Studiorum conquista due medaglie d’oro e una di bronzo. Marco Suppini, che aveva preso parte ai Giochi Olimpici di Tokyo, si conferma un asso nella carabina a 10 metri conquistando l’oro. Ma è tutta la squadra (nella foto) guidata da Arianna Angeli a dimostrarsi all’altezza della situazione: arriva un altro oro a squadre, sempre nella carabina a 10 metri con la somma dei punti delle gare singole di ragazze e ragazzi. Nella formazione biancorossa Lorenza Frassineti, Agnese Pedretti e Agata Alina Riccardi. L’ultima medaglia è il bronzo di Giulia Mainetti. Felici i cussini: "Per noi è stata un’esperienza fantastica grazie al Cus e all’Università di Bologna". (Di domenica 6 ottobre 2024) Il Custorna dalla trasferta di Caserta pieno di medaglie. In Campania i tricolori universitari die l’Alma Mater Studiorum conquista due medaglie d’oro e una di bronzo. Marco, che aveva preso parte ai Giochi Olimpici di Tokyo, si conferma un asso nellaa 10 metri conquistando l’oro. Ma è tutta la squadra (nella foto) guidata da Arianna Angeli a dimostrarsi all’altezza della situazione: arriva un altro oro a squadre, sempre nellaa 10 metri con la somma dei punti delle gare singole di ragazze e ragazzi. Nella formazione biancorossa Lorenza, Agnesee Agata Alina. L’ultima medaglia è il bronzo di Giulia. Felici i cussini: "Per noi è stata un’esperienza fantastica grazie al Cus e all’Università di". (Sport.quotidiano)

