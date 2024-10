Theo Hernandez FURIOSO a fine gara: ESPULSO dopo il triplice fischio! (Di domenica 6 ottobre 2024) Theo Hernandez perde la testa alla fine di Fiorentina-Milan: il capitano rossonero ESPULSO per proteste dopo il triplice fischio Theo Hernandez ha perso la testa dopo il triplice fischio di Fiorentina-Milan, facendosi espellere dall’arbitro Pairetto. L’esterno rossonero, che nel primo tempo si era fatto parare un rigore da De Gea, è stato punito per proteste. Oltre il danno della sconfitta, (Di domenica 6 ottobre 2024)perde la testa alladi Fiorentina-Milan: il capitano rossoneroper protesteilha perso la testaildi Fiorentina-Milan, facendosi espellere dall’arbitro Pairetto. L’esterno rossonero, che nel primo tempo si era fatto parare un rigore da De Gea, è stato punito per proteste. Oltre il danno della sconfitta, (Calcionews24.com)

Calcionews24.com - Theo Hernandez FURIOSO a fine gara: ESPULSO dopo il triplice fischio!

Fiorentina-Milan, Theo Hernandez protesta con Pairetto: rosso diretto dopo il triplice fischio - . Per Theo Hernandez un compleanno da dimenticare: rigore sbagliato, espulsione ed una prestazione da dimenticare. Il veleno è nella coda. A deciderlo sarà il Giudice Sportivo. Nel finale di Fiorentina-Milan, posticipo della settima giornata del campionato di Serie A 2024/2025, Theo Hernandez ... (Sportface.it)

Trattore sfonda la parete di una casa dopo un triplice scontro - Feriti due degli occupanti dei mezzi coinvolti nello scontro, trasportati in ospedale ma non in gravi condizioni, anche se sono dovuti intervenire i vigili del fuoco per liberarli dalla lamiere. Vigili del fuoco che hanno operato a lungo per verificare anche l'agibilità dell'edificio danneggiato. ... (Ilrestodelcarlino.it)

Strage a Nuoro, suicidio dopo il triplice omicidio: uccide moglie, figlia, vicino di casa e ferisce due bimbi - triplice omicidio a Nuoro, un uomo ha ucciso moglie, figlia e vicino di casa per poi togliersi la vita. (Notizie.virgilio.it)

L’Alghero espugna il Monteponi, una brutta Iglesias non si conferma dopo la vittoria di Ossi - L'Alghero ha espugnato il Monteponi di Iglesias, scavalcando in classifica la squadra rossoblù e balzando al quarto posto in compagnia di Carbonia e Nuorese.(laprovinciadelsulcisiglesiente.com)

Paulo Fonseca non ci sta e si scaglia contro l’arbitro - Proprio sul rigore assegnato ai padroni di casa per fallo di Theo Hernandez, Paulo Fonseca ha avuto qualcosa da ridire dopo il triplice fischio: “Io che amo il calcio non voglio contribuire. Un minimo ...(sportal.it)

Fiorentina-Milan 2-1: brillano De Gea, Adli e Gudmundsson - FIRENZE (ITALPRESS) - La Fiorentina batte 2-1 il Milan nel posticipo dell'ottava giornata della Serie A. Decide Gudmunsson nella parte finale di una gara c ...(italpress.com)