Tennis: Torneo Pechino. Titolo a Gauff, Muchova schiacciata in finale. La statunitense vince 6-1 6-3 e risale numero 4 del mondo. Pechino (CINA) - Il Wta 1000 di Pechino va alla statunitense Coco Gauff, numero 6 del mondo e testa di serie numero 4 del seeding, che in finale ha superato facilmente, per 6-1 6-3, la ceca Karolina Muchova, in un'ora e 16 minuti.

Atp Pechino, Sinner ko con Alcaraz. Lo spagnolo rimonta il numero 1 del mondo - Poi la rimonta del classe 2003: vinto il secondo parziale e poi sotto 3-0 al tie-break del terzo set, Alcaraz ha messo a segno sette vincenti consecutivi. Sinner, sotto 3-5 nel primo parziale, ha rimontato e ha vinto il set al tie-break. Carlos Alcaraz ha vinto l’Atp 500 di Pechino. . Lo spagnolo ... (Gazzettadelsud)

LIVE Sinner-Bu, ATP Pechino 2024 in DIRETTA: il numero uno vuole la finale con Alcaraz - OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta punto a punto dell’incontro. 00 italiane dopo Badosa-Pegula, Zhang-Frech ed Alcaraz-Medvedev, ed inizierà in ogni caso non prima delle 13. 11:42 Ben ritrovati amici di OA Sport. L’asiatico sta vivendo un periodo assolutamente magico, con le due ... (Oasport)

Sinner in semifinale a Pechino: il numero 1 batte Lehecka in 2 set - Il numero 1 prosegue nel suo 2024 trionfale dove ha trionfato in 2 Slam, l'Australian Open e. Jannik Sinner è in semifinale all'Atp 500 di Pechino. . . Oggi, lunedì 30 settembre, il numero 1 al mondo ha battuto 6-2 7-6(6) centrando il 14esimo successo consecutivo e la vittoria numero 58 ... (Today)

WTA Pechino, Gauff in finale rimontando Badosa: affronterà Muchova - Siamo arrivati alle fasi finali del WTA 1000 di Pechino. Tabellone che si è allineato alla finale e sarà una finale che si preannuncia interessante e ...(oasport)

Sinner travolge Daniel all'Atp di Shanghai: Jannik vince 6-1, 6-4 (ma il pubblico impazzisce per il suo gesto da gentiluomo con la raccattapalle) - Jannik Sinner debutta al Master 1000 di Shanghai dopo la finale persa a Pechino con Alcaraz. Dall'altra parte della rete il giapponese Taro Daniel ...(corriere)

Sinner, quando si gioca? Orario e dove vederlo in tv e streaming contro Taro nell'Atp di Shanghai - Jannik Sinner sarĂ protagonista dell'Atp di Shanghai. L'azzurro farĂ parte della spedizione dei nove italiani al via, tra cui anche Berrettini, con quattro teste di serie.(ilmessaggero)