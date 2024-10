Supplica alla Madonna di Pompei oggi 6 ottobre 2024, il testo e dove seguirla in diretta tv e streaming (Di domenica 6 ottobre 2024) oggi, domenica 6 ottobre 2024, è il secondo appuntamento dell'anno con la Supplica alla Madonna di Pompei. L’evento trasmesso in streaming e in tv su Canale 21 e TV2000. Il testo della Supplica. (Fanpage) (Di domenica 6 ottobre 2024), domenica 6, è il secondo appuntamento dell'anno con ladi. L’evento trasmesso ine in tv su Canale 21 e TV2000. Ildella

Supplica di ottobre alla Madonna di Pompei: il testo integrale e come seguirla in TV - Questo il testo integrale per recitare la Supplica: O Augusta Regina delle Vittorie, o Sovrana del Cielo e della Terra, al cui nome si rallegrano i cieli e tremano gli abissi, o Regina gloriosa del. Domenica 6 ottobre 2024 torna l'atteso appuntamento con la Supplica alla Madonna di Pompei. (Napolitoday)

Supplica alla Madonna di Pompei: tutto pronto e diretta Tv per domenica 6 ottobre - domenica prossima, 6 ottobre, appuntamento con la Supplica alla Madonna del Rosario di Pompei. A presiedere la cerimonia religiosa sarà il nunzio apostolico in Italia e nella Repubblica di San Marino monsignor Petar Raji?, arcivescovo titolare di Sarsenterum; concelebra l’arcivescovo prelato di... (Napolitoday)

La preghiera di oggi 2 ottobre è alla Madonna di Valverde: supplicano il miracolo, accade davvero - Dopo una prima volta, la Madonna di Valverde appare ancora per difendere quel territorio, a Lei così caro, da un grave pericolo che incombe. . . Sono due ragazzi vedono, con loro grande stupore, apparire una. La Vergine Maria si era già presentata là, secoli prima, pregando anche suo Figlio ... (Lalucedimaria)