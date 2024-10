Sofia Polentes campionessa italiana di giavellotto (Di domenica 6 ottobre 2024) Nessuna come lei: Sofia Polentes, talento emergente di Vittorio Atletica, è la nuova campionessa italiana cadette di lancio del giavellotto. Ha vinto il titolo sabato 5 ottobre, allo stadio Chiggiato di Caorle, nella prima giornata della rassegna tricolore under 16.Vittoriese, classe 2009 (Di domenica 6 ottobre 2024) Nessuna come lei:Polentes, talento emergente di Vittorio Atletica, è la nuova campionessacadette di lancio del giavellotto. Ha vinto il titolo sabato 5 ottobre, allo stadio Chiggiato di Caorle, nella prima giornata della rassegna tricolore under 16.Vittoriese, classe 2009 (Trevisotoday)

Omicidio Sofia Castelli, la zia: “Non avrà giustizia. Per la legge italiana siamo di fronte ad un assassino modello” - Milano, 21 settembre 2024 – Diventerà definitiva la sentenza di condanna a 24 anni di reclusione per Zakaria Atqaoui, il 23enne italo-marocchino che all’alba del 29 luglio 2023 uccise nel sonno la ex fidanzata, la 20enne Sofia Castelli, a Cologno Monzese. . “Ci aspettavamo una sentenza diversa: ... (Ilgiorno)

Sofia Loren festeggia 90 anni: un’icona tutta italiana anche nella moda - Attrice, diva e simbolo del cinema italiano, ha saputo attraversato decenni di storia cinematografica, lasciando un segno indelebile con la sua bellezza, il suo talento e la sua innata eleganza. Forse una delle ultime dive davvero senza tempo, oggi festeggia un compleanno davvero significativo. ... (Cityrumors)

Alajmo, Cerea, Iaccarino e Romito: un pranzo per celebrare le grandi dinastie della ristorazione italiana - La domenica del Cook Fest 2024 celebra il rito del pranzo all’italiana riunendo sul palco quattro grandi famiglie della ristorazione, ognuna delle quali ha portato un suo piatto da condividere con il ...(corriere)

Atp Shanghai 2024, ora Sinner-Etcheverry. I risultati degli italiani nelle partite di oggi - Sport Jannik Sinner, chi è il tennista italiano numero 1 al mondo. Altoatesino, un passato da sciatore. Nel 2020 vince il suo primo titolo ATP, a Sofia. Nel 2023, la vittoria del primo Masters 1000 a ...(informazione)

Capitale italiana dell’Arte contemporanea 2026: ecco le cinque finaliste - Carrara, Gallarate, Gibellina, Pescara e Todi: le città finaliste per il titolo di Capitale italiana dell’Arte contemporanea per il 2026 ...(exibart)