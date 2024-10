Scuole una fusione bollente L’odissea dei professori su chilometri di strade a rischio

(Di domenica 6 ottobre 2024) Un “valzer” delle cattedre costringe quest’anno personale docente e Ata a roccamboleschi spostamenti tra le varie sedi dei due istituti scolastici “fusi”: il comprensivo Bonomi di Fosdinovo e il Moratti di Fivizzano, ora con sede direttiva a Fivizzano. Lucia Spadoni è docente nel nuovo istituto, consigliera del gruppo di minoranza di Fosdinovo “Fare Comune”, e testimone diretta di una criticità annunciata. "Lo scorso anno avevamo sottoscritto una petizione a sostegno dell’opportunità di ragionare meglio sugli accorpamenti, in difesa della qualità delle nostre" ricorda. Di fronte all’ipotesi di accorpamenti per ambiti e alla prospettiva dicon Fivizzano, la petizione rivendicava il dinamismo pre-vigente tra ledi Fosdinovo e Carrara, in subordine spingeva per l’unione di Fosdinovo alle più vicinedi Aulla rispetto a Fivizzano. (Lanazione)