Schianto al ritorno dalla discoteca, feriti quattro giovani (Di domenica 6 ottobre 2024) Perde il controllo dell'auto mentre torna da una serata in discoteca.E' successo attorno alle 5.30 del mattino del 6 ottobre 2024, a Basaldella. Il giovane, in compagnia di altri tre amici, stava rientrando da una serata in discoteca. Giunto in Via della Roggia, in località Basaldella, per (Udinetoday)

Nainggolan: “Brozovic il migliore in discoteca. A fine serata neanche ci riconoscevamo” - Radja Nainggolan, ex centrocampista dell'Inter, ha raccontato così chi fosse il compagno più forte in discoteca. (Golssip)

Sardegna: è morto Giuseppe Mannoni, il 28enne ferito dopo una serata in discoteca - I medici infatti hanno monitorato per ore e ore la sua attività celebrale ma nulla è stato potuto fare. Il giovane era stato operato con urgenza all’ospedale San Francesco di Nuoro, dopo essere stato spintonato a terra durante una rissa nel parcheggio di una nota discoteca di Baja Sardinia: aveva ... (Dayitalianews)

"Dopo la serata in discoteca decisi di imparare l’italiano" - Quando per la prima volta andai in spiaggia rimasi stupita per quanto salata fosse l’acqua. Vengo qua dal 1972 e da 37 anni con mio marito, alcune volte con i nostri figli, siamo stati in più hotel e da una dozzina di anni al Gala di Luigi Tufarelli". Proprio in albergo, Andrea, che ha un suo blog ... (Ilrestodelcarlino)