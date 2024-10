Salvini in versione wanted il gadget cult di Pontida

(Di domenica 6 ottobre 2024) Sul pratone dii militanti sfoggiano come di consueto, costumi e manifesti. Negli stand sono in vendita le magliette con il volto del leader leghista, Matteo, in' con la scritta 'Colpevole di aver difeso l'Italia e un'altra con 'Art. 52. La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino. #Iostocon', stessi messaggi stampati su badge e altri oggetti. Inoltre sono in vendita anche i libri 'Controvento' del vicepremier, 'Il mondo al contrario' di Roberto Vannacci e 'La scuola dei talenti' del ministro dell'Istruzione, Giuseppe Valditara. Fra gli altri stand, oltre a quelli dedicati alla raccolta firme a sostegno diper il caso Open Arms, alla Scuola di formazione politica, alla flat tax e a Radio Libertà, c'è anche uno dell'Umanitaria Padana. In un cartello si legge: "In Ucraina portiamo aiuti umanitari, non armi". (Iltempo)