Promozione / La Biagio Nazzaro sfiora il colpaccio in casa della capolista: 1-1 contro la Fermignanese (Di domenica 6 ottobre 2024) Severini porta in vantaggio la squadra di Bedetti, poi nella ripresa i ragazzi di Pazzaglia trovano il pari con l'eurogol Mariotti FERMIGNANO, 6 ottobre 2024 – La Biagio Nazzaro sfiora il colpaccio, ma al Comunale di Fermignano finisce 1-1 la sfida contro la Fermignanese. Dopo il vantaggio di Severini al 17?, infatti, la squadra di Bedetti viene ripresa dai ragazzi di Pazzaglia grazie all'eurogol di Mariotti. Salgono a 3 i punti in classifica dei Biagiotti, che restano al 14° posto insieme ad Appignanese e Pergolese dopo la quinta giornata del girone A di Promozione. Primo tempo La Fermignanese fin da subito cerca di imporre il proprio gioco, ma trova di fronte una Biagio Nazzaro ordinata e cinica. Al 5? Bozzi serve sulla destra Santi sul filo del fuorigioco che tutto solo in area stoppa e tira, il diagonale finisce fuori dalla parte opposta.

