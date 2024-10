Palermo-Salernitana oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie B 2024/2025 (Di domenica 6 ottobre 2024) Ecco le informazioni sulla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Palermo-Salernitana, match dello stadio Renzo Barbera valevole per l’ottava giornata del campionato italiano di Serie B 2024/2025. Tre successi nelle ultime cinque partite per i ragazzi di Alessio Dionisi che, dopo un avvio di stagione stentato, stanno cercando di recuperare terreno dalla vetta della classifica. Palermo-Salernitana, come seguire il match La squadra granata di Giovanni Martusciello, invece, è reduce da due pareggi e due sconfitte e ha assolutamente bisogno di ritrovare il feeling con la vittoria. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 6 ottobre alle ore 15:00; la diretta televisiva sarà affidata a Dazn, a cui sarà affidato anche il servizio di streaming. Sportface. (Di domenica 6 ottobre 2024) Ecco le informazioni sulla, l’, latv e lodi, match dello stadio Renzo Barbera valevole per l’ottava giornata del campionato italiano di. Tre successi nelle ultime cinque partite per i ragazzi di Alessio Dionisi che, dopo un avvio di stagione stentato, stanno cercando di recuperare terreno dalla vetta della classifica., come seguire il match La squadra granata di Giovanni Martusciello, invece, è reduce da due pareggi e due sconfitte e ha assolutamente bisogno di ritrovare il feeling con la vittoria. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 6 ottobre alle ore 15:00; latelevisiva sarà affia Dazn, a cui sarà affidato anche il servizio di. Sportface. (Sportface)

Verso Palermo-Salernitana, le parole di mister Martusciello: “Nessun cambio di modulo, vedremo a gara in corso” - In settimana si è lavorato bene, i ragazzi hanno dimostrato di non essere destabilizzati dal fatto che non stanno arrivando molti risultati”. Abbiamo preparato la partita in una certa maniera, si cerca di mettere dentro quello su cui lavoriamo da un po’ di tempo. Voglio che la squadra abbia il ... (Anteprima24)

Palermo-Salernitana, le probabili formazioni: Dionisi riflette sul tridente offensivo - Ottenere il primo successo casalingo della stagione e dare continuità al blitz di Bolzano: il Palermo di Dionisi domani pomeriggio affronterà al Barbera la Salernitana. Una sfida non semplice, contro un avversario ostico che esprime un buon calcio: un'eventuale vittoria consentirebbe alla... (Palermotoday)

La Salernitana sfida il Palermo al Barbera, parla Martusciello: "Avanti con lo stesso modulo" - "Maggiore è out". Tre parole per ufficializzare l'assenza del centrocampista granata. L'allenatore della Salernitana, Giovanni Martusciello, sfila l'ex Spezia dai convocati. "Purtroppo i giocatori di fatica arrivano a crearsi delle difficoltà. Su Maggiore lo concepisco: sono stato anche io un... (Salernotoday)