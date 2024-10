Palermo, l'amarezza di Dionisi: "Troppi errori nel primo tempo, nella ripresa abbiamo giocato in una sola metà campo" (Di domenica 6 ottobre 2024) “Nel primo tempo abbiamo fatto diversi errori tecnici, regalando spesso il pallone: siamo arrivati spesso secondi sulla palla, questo non mi è piaciuto. Nel secondo tempo siamo stati più attivi, abbiamo giocato in una sola metà campo".Alessio Dionisi ha commentato così in sala stampa la (Di domenica 6 ottobre 2024) “Nelfatto diversitecnici, regalando spesso il pallone: siamo arrivati spesso secondi sulla palla, questo non mi è piaciuto. Nel secondosiamo stati più attivi,in una".Alessioha commentato così in sala stampa la (Palermotoday)

Palermotoday - Palermo l' amarezza di Dionisi | Troppi errori nel primo tempo nella ripresa abbiamo giocato in una sola metà campo

Napoli, Caprile: “Nel primo tempo abbiamo sofferto il Como, poi abbiamo vinto meritatamente” - Queste le sue parole: Un bilancio su queste partite da titolare nel Napoli e un giudizio sulla partita “Oggi sicuramente nel primo tempo abbiamo sofferto un po’ loro, hanno fatto un grande primo tempo e un grande palleggio. Sul gol subito nulla da fare? “Il primo tempo abbiamo un po’ ... (Terzotemponapoli)

Luna Rossa si inabissa di colpo, sconforto a bordo: “Abbiamo rotto tutto”. È corsa contro il tempo - Impatto devastante con i pannelli dello scafo che si sono rotti e acqua entrata negli impianti elettrici. corsa contro il tempo per poter tornare a regatare. Durante regata 1 di oggi contro INEOS, Luna Rossa ha subito un terribile incidente tecnico: un guasto al foil di destra ha costretto l'AC75 ... (Fanpage)

Nesta: “Nel secondo tempo abbiamo fatto meglio, il Napoli è un avversario molto forte” - Napoli-Monza, le parole di Alessandro Nesta, dopo la sconfitta contro il Napoli Le parole di Alessandro Nesta, in diretta a Dazn, dopo la sconfitta contro … L'articolo Nesta: “Nel secondo tempo abbiamo fatto meglio, il Napoli è un avversario molto forte” proviene da ForzAzzurri.net. . (Forzazzurri)

L'errore di Vlahovic e la ricetta per Douglas Luiz: Thiago Motta su Juve-Cagliari - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...(msn)

Che tempo che fa, da stasera in tv la nuova edizione: anticipazioni e ospiti - La recente avventura di "Che tempo che fa", programma condotto da Fabio Fazio passato un anno fa al canale Nove dopo tanti anni trascorsi in Rai, rappresenta uno dei casi più importanti della recente ...(today)

Che tempo che fa, ospiti 6 ottobre: Amadeus, Claudio Bisio e Damiano David. Le anticipazioni della nuova stagione - Al via domenica 6 ottobre, dalle 19.30 in diretta sul Nove e in streaming su discovery+, la 22/ma edizione di Che Tempo Che Fa, il talk show creato e condotto da Fabio Fazio. Consolidata la ...(ilmessaggero)