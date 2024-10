Orban al raduno della Lega a Pontida: “Salvini è un eroe, il suo processo è una vergogna” (Di domenica 6 ottobre 2024) Il primo ministro ungherese Viktor Orban dal palco del raduno della Lega a Pontida: "In Ungheria festeggiamo Salvini come un eroe perché ha chiuso i confini e ha difeso le case degli italiani". Il leader del Carroccio: "Andrò avanti a testa alta". (Di domenica 6 ottobre 2024) Il primo ministro ungherese Viktordal palco del: "In Ungheria festeggiamo Salvini come unperché ha chiuso i confini e ha difeso le case degli italiani". Il leader del Carroccio: "Andrò avanti a testa alta". (Fanpage)

Il raduno di Pontida 2024: tra slogan “Giù le mani da Salvini”, la guest star Orban e il debutto di Vannacci. La diretta - Per ora, Salvini ha riservato un rimbrotto pubblico ai ragazzi che, arrivando nel comune bergamasco, hanno urlato cori contro Antonio Tajani. . Pontida (Bergamo) – Oggi, domenica 6 ottobre, a Pontida è il giorno dello storico raduno della Lega. A Pontida luci anche sulla riforma dell’Autonomia, con ... (Ilgiorno)

Al raduno di Pontida il leader ungherese Orbán e il brasiliano Bolsonaro, ma per la prima volta il sindaco non è un leghista - Ci si aspetta un dispiegamento di forze dell'ordine ''abbastanza importante, più delle scorse edizioni''. E a farsene portavoce sarà il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana. Ci sarà quindi anche questa componente domani. BERGAMO//RIMPATRIATI GLI ORFANI UCRAINI OSPITATI A ... (Ilgiorno)

Lega, countdown per il raduno a Pontida: domenica atteso Viktor Orban - “Tra gente che ha smesso di fare politica, gente che non ha rinnovato la tessera, il Veneto dove hanno buttato fuori pure l’ultimo segretario della Liga Veneta Toni Da Re, militanti che sono andati con Giancarlo Pagliarini, con Giuseppe Leoni, con Roberto Castelli, quelli che sono andati in Grande ... (Lapresse)