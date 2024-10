Non ti ipnotizza stimola la fantasia è il teatro della mente | la radio italiana compie cent’anni Altro che tv e web | ecco perché resta immortale

(Di domenica 6 ottobre 2024) Il 28 settembre 2003, alle 3 del mattino, un black out improvviso paralizzò l’Italia. Ci volle l’intera giornata per far tornare la corrente in ogni parte del territorio nazionale. Fu in quell’occasione che anche le giovani generazioni – che avevano conosciuto Internet appena dieci anni prima – apprezzarono l’esistenza di un mezzo che poteva fare a menorete elettrica: laa batteria. Ciò che qualcuno aveva frettolosadefinito “la vittima sacrificale del web“, in una domenica di inizio autunno si rivelò l’unico strumento di informazione per un’intera nazione che così si salvò dal totale oblio. In Italia lanacque alle 21 del 6 ottobre 1924. Una storia secolare, costellata di tante storie. A cominciare dal fatto che, a 30 anni dalla sua nascita dovette affrontare la spietata e innovativa concorrenza del mezzo televisivo. (Ilfattoquotidiano)