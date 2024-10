Netanyahu a Macron, limiti alle armi rafforza solo l'Iran (Di domenica 6 ottobre 2024) "Le restrizioni alle armi a Israele rafforzano solo l'asse del terrore dell'Iran". Lo ha detto il premier israeliano Benyamin Netanyahu in una telefonata al presidente francese Emmanuel Macron all'indomani di un duro botta e risposta a distanza tra i due. Le operazione dell'Idf contro Hezbollah - ha aggiunto Netanyahu secondo quanto riferito dal suo ufficio e citato dai media israeliani - "creano l'opportunità di cambiare la realtà in Libano verso la stabilità , la sicurezza e la pace nell'intera regione". "L'impegno della Francia per la sicurezza di Israele è incrollabile", ha assicurato da parte sua il presidente francese Macron, affermando però allo stesso tempo che "è arrivato il momento per il cessate il fuoco" a Gaza e in Libano. (Di domenica 6 ottobre 2024) "Le restrizionia Israelenol'asse del terrore dell'". Lo ha detto il premier israeliano Benyaminin una telefonata al presidente francese Emmanuelall'indomani di un duro botta e risposta a distanza tra i due. Le operazione dell'Idf contro Hezbollah - ha aggiuntosecondo quanto riferito dal suo ufficio e citato dai media israeliani - "creano l'opportunità di cambiare la realtà in Libano verso la stabilità , la sicurezza e la pace nell'intera regione". "L'impegno della Francia per la sicurezza di Israele è incrollabile", ha assicurato da parte sua il presidente francese, affermando però allo stesso tempo che "è arrivato il momento per il cessate il fuoco" a Gaza e in Libano. (Quotidiano)

Netanyahu durissimo contro Macron: «Si vergogni per la richiesta di embargo sulle armi a Israele». L’Eliseo replica: «Parole eccessive» - Le richieste di Parigi e Washington per un cessate il fuoco, aveva affermato Macron, sono state ignorate. Netanyahu ha affermato che è proprio Teheran a guidare «le forze della barbarie» e, mentre Israele le combatte, «tutti i Paesi civilizzati dovrebbero essere fermamente al fianco». Il ... (Open.online)

5 Ottobre 2024 – Netanyahu a Macron che chiede stop invio armi ad Israele "Dovrebbe vergognarsi” - “Il presidente Macron e altri leader occidentali ora chiedono embarghi sulle armi contro Israele. . Il Piano per la Vittoria “può rafforzare rapidamente le posizioni dell’Ucraina, in particolare in prima linea” ed è considerato “interamente realizzabile dai nostri partner“. Gli exit poll delle ... (Api.follow)

Medio Oriente, scontro tra Macron e Netanyahu sulle armi: “Vergogna”. Cosa sta succedendo - Secondo Teheran per ristabilire la pace nella regione Mediorientale devono terminare i “crimini barbari” di Israele. L’omologo libanese invece, parla di 1. Nella sua dichiarazione ha ringraziato Macron per aver “ancora una volta espresso il suo sostegno al Libano e per essere a fianco del popolo ... (Notizie)

Inferno e tensioni in Medio Oriente: Israele non si ferma - Per mezzo dell'agenzia statale Tasnim, Teheran ha avvertito che "il piano per la risposta ad una possibile azione dei sionisti è stato completamente preparato. Se Israele agisce, ci sarà un ...(ticinonews.ch)

Israele pronto a colpire l'Iran. Teheran annulla tutti i voli: massima attenzione a Roma per il 7 ottobre, focus sul ghetto - Le tensioni tra Israele e Iran raggiungono nuovi picchi, alimentando timori di escalation internazionale. Le autoritĂ iraniane hanno annunciato la ...(gazzettadelsud)