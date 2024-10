MOVIOLA – Juventus-Cagliari, rigore col Var per mano di Luperto (Di domenica 6 ottobre 2024) Episodio da MOVIOLA in Juventus-Cagliari con il calcio di rigore concesso col Var ai bianconeri. C’è un colpo di testa su corner di Gatti e mentre salta ed è sbilanciato Luperto tocca involontariamente con la punta delle nocche. Il tocco è impercettibile e la dinamica pare “onesta”, ma il tocco c’è e per il Var Paterna è sufficiente per richiamare l’arbitro Marinelli, che riguarda le immagini e assegna il penalty. Dal dischetto va Vlahovic e non sbaglia per l’1-0. MOVIOLA – Juventus-Cagliari, rigore col Var per mano di Luperto SportFace. (Di domenica 6 ottobre 2024) Episodio daincon il calcio diconcesso col Var ai bianconeri. C’è un colpo di testa su corner di Gatti e mentre salta ed è sbilanciatotocca involontariamente con la punta delle nocche. Il tocco è impercettibile e la dinamica pare “onesta”, ma il tocco c’è e per il Var Paterna è sufficiente per richiamare l’arbitro Marinelli, che riguarda le immagini e assegna il penalty. Dal dischetto va Vlahovic e non sbaglia per l’1-0.col Var perdiSportFace. (Sportface)

